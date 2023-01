Scherma, Coppa del Mondo: nove fiorettiste italiane nel tabellone principale a Parigi

Giornata di qualificazioni a Parigi per la scherma azzurra, che si gode ben nove fiorettiste nel tabellone principale francese. Già ammesse di diritto Alice Volpi, Francesca Palumbo e Martina Favaretto, le tre sono state raggiunte da Martina Sinigalia, Erica Cipressa, Beatrice Monaco e Serena Rossini, che hanno dominato i rispettivi gironi. Poco dopo si sono qualificate anche Anna Cristino e a Camilla Mancini grazie al tabellone preliminare. Eliminate invece Martina Batini (nel tabellone preliminare dei 64), Olga Calissi (al primo turno eliminatorio dei 128) e Elena Tangherlini (ai gironi).

Saranno invece 11 gli atleti impegnati domani, sabato 14 gennaio, nel tabellone principale maschile. Si tratta di Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Edoardo Luperi, Guillaume Bianchi, Damiano Rosatelli, Giulio Lombardi, Alessio Di Tommaso, Filippo Macchi e Davide Filippi. Nella giornata di domenica 15 gennaio, invece, spazio alle due gare a squadre.

Si respira scherma anche a Tunisi, dove ha preso il via il Grand Prix di sciabola con 8 azzurri qualificati per il tabellone principale. Già certi del pass Luigi Samele e Luca Curatoli, insieme a loro ci saranno anche Michele Gallo, Pietro Torre, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Matteo Neri e Riccardo Nuccio. Out invece Giovanni Repetti, Giacomo Mignuzzi, Mattia Rea ed Enrico Berrè. Il programma del weekend prevedrà le fasi preliminari della prova femminile (sabato) e le fasi finali delle due competizioni (domenica).