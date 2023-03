Scherma, CdM spada maschile 2023: Cuomo chiude 6° a Buenos Aires

Valerio Cuomo è il migliore degli azzurri nella prova individuale di spada maschile a Buenos Aires, tappa della Coppa del Mondo 2022/2023. Il campano, reduce dal bronzo nel Grand Prix di Budapest, anche in questo fine settimana ha messo in mostra i suoi miglioramenti costanti. Passato attraverso il tabellone di qualificazione, ha poi battuto in quello principale il cinese Yu 15-10, il francese Gally per 15-11 e negli ottavi il ceco Jurka 15-14. Lo stop è arrivato nei quarti di finale, sconfitto 15-9 dal francese Bardenet.

Ad un passo dalla top-8 si è invece fermato Gabriele Cimini, sconfitto negli ottavi 12-6 dall’ungherese Nagy. Più indietro invece Armaleo, Balzano e Di Veroli, tutti eliminati tra primo e secondo turno. Domani la prova a squadra con l’Italia del CT Chiadò che schiera Cimini, Vismara, Di Veroli e Cuomo.