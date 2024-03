Scherma, Cdm sciabola femminile 2024: Italia quarta ad Atene. Ora le Olimpiadi sono più vicine

Si chiude con un quarto posto la gara a squadre della tappa di sciabola femminile di scherma andata in scena ad Atene. Un ottimo risultato in ottica Parigi per Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi, sconfitte nell finale per il bronzo 45-43 dalla Bulgaria. In precedenza, le azzurre del CT Nicola Zanotti avevano aperto la loro giornata superando 45-42 la Polonia e con un netto 45-29 gli Stati Uniti, prima di arrendersi 45-40 in semifinale dalla Francia numero uno al mondo. Punti importanti per il ranking olimpico, con le sciabolatrici italiane che sono attualmente il miglior team europeo a una gara dalla fine del percorso della Qualifica Olimpica. Tra due settimane a Sint-Niklaas, in Belgio, le nostre portacolori proveranno a chiudere il discorso Parigi 2024.