Scherma, Azzi: “16 medaglie fra Plovdiv e Cracovia sono un risultato splendido”

Il movimento della Scherma Italiana si dimostra sempre più in crescendo. Testimonianza ne sono le ben 16 medaglie conquistate in poco più di una settimana fra Plovdiv e Cracovia che hanno dimostrato quanto il movimento azzurro della scherma sia un’eccellenza al livello globale.

A parlare di questi splendidi risultati è stato il presidente della FIS Paolo Azzi che al sito ufficiale della Federazione ha così esposto tutta la sua felicità: “Europei straordinari! Lo dicono i risultati e le prestazioni offerte dai nostri atleti in tutte le armi. Eravamo reduci da un Europeo Individuale da incorniciare e, dopo la legittima euforia per i 10 podi a Plovdiv, sapevamo che confermarsi sarebbe stato ancora più difficile. Ma ci siamo riusciti, portando tutte e sei le nostre Squadre a medaglia, vincendo due ori con le formazioni di fioretto e conquistando punti importanti per la Qualifica Olimpica. Una grande gioia, poi, è stata condividere questi successi con tutta la missione Italia Team del CONI, che ringrazio per l’impeccabile e incessante supporto. La splendida organizzazione di Casa Italia ha reso ancor più bella questa esperienza, per i nostri atleti e per tutta la delegazione. Siamo fieri di far parte di questa squadra e orgogliosi, come scherma azzurra, d’aver dato il nostro contributo al grande risultato italiano in questi Giochi Europei di Cracovia“.