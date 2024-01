Scende in campo per beneficenza la Nazionale Italiana Dottori: “Mourinho, vieni a vederci”

Un triangolare di beneficenza tra la Nazionale dottori, a rappresentativa del Vaticano (Asd Sport in Vaticano) e l’Asd ospedale pediatrico Bambino Gesù. Andrà in scena venerdì alle ore 20 a Roma e il general manager della Nazionale italiana dottori, Gianni Aprea parla così in esclusiva all’agenzia Adnkronos: “Ci siamo rinforzati – prosegue Aprea – ci sono innesti nuovi di giovani giocatori, certo per loro non è facile allenarsi con continuità perché tutti fanno i turni in ospedale. Ma tutti danno il massimo e sono certo che per il triangolare metteremo in campo la formazione migliore. L’importnate – conclude – è poi lo scopo che è per beneficenza e per sensibilizzare sul valore dello sport e della salute”. Con l’esonero dello ‘Special One’ dalla panchina della Roma, i medici lanciano un appello a José Mourinho: “Perché non viene a vederci, sappiamo che è una persona sensibile e che fa beneficenza lontano dai riflettori. E poi ci potrebbe anche dare qualche consiglio”, conclude.