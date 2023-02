Sassuolo-Roma 1-0, Frattesi: “Godiamoci questa vittoria, il lavoro paga”

Il centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: “Il lavoro viene fuori. Fondamentalmente ad una partita del genere si arriva la settimana prima, con carichi pesanti. Abbiamo perso partite come quelle con con Fiorentina e Lazio senza meritarlo, ma il lavoro fatto in allenamento alla fine esce. La formazione gioca ad alti livelli, mantiene alta l’asticella e dobbiamo tenerla alta. Anche in undici contro undici, stasera, abbiamo dimostrato di averla preparata bene. Adesso ci godiamo la vittoria. Il nostro centrocampo muta durante la partita, possiamo andare anche a tre, in base alla partita riusciamo a girarci. E questa è cosa buona”.