Sassuolo, Dionisi: “Con l’Empoli serve determinazione ma non nervosismo”

Le parole del tecnico del Sassuolo Dionisi prima della partita contro l’Empoli: “I nazionali sembrano stare bene, hanno giocato quasi tutti e questo è positivo. Sono rientrati bene, in buone condizioni. L’ultimo a tornare è stato Vina, giovedì, si è allenato in parte. Abbiamo fatto un giorno in più rispetto alla sosta precedente, giocando di domenica va bene. Matheus Henrique si allena da due settimane, lo aveva già fatto in precedenza. Potevamo prendere il rischio già contro la Salernitana ma abbiamo preferito rimanere cauti. E’ a disposizione, domani vedremo“. Sull’analisi della squadra: “Subiamo tanto e dispiace perché facciamo molti allenamenti sulla fase difensiva, ma non si può prevedere ogni situazione avversaria. Gli approcci non sono sempre sbagliati, a volte sono positivi e andiamo comunque in svantaggio. Sbagliamo i dettagli, dobbiamo migliorare su questo e domani serve dare risposte”. Sull’Empoli: “Mentirei se dicessi che è una partita come le altre, ma mi sento al 100% allenatore del Sassuolo e vivo da allenatore della squadra. Noi siamo arrabbiati e dobbiamo mettere questo sentimento in campo in maniera positiva, con determinazione ma senza nervosismo“.