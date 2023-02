Sassuolo-Atalanta 1-0, rosso diretto a Muriel per insulti all’arbitro: “Sei scarso”

Espulso con un rosso diretto Luis Muriel nel finale di Sassuolo-Atalanta. L’attaccante colombiano infatti, al minuto 96′, si è visto sventolare un cartellino rosso per le troppe proteste, o per aver proferito ingiurie o insulti, nei confronti del direttore di gara. Ovviamente non è chiaro cosa abbia detto al Signor Marcenaro (sembrerebbe “Sei scarso), ma questo dà una grande gatta da pelare al tecnico Gasperini, che oltre a lui, dovrà fare a meno anche dell’esterno Maehele, espulso nel primo tempo, nel prossimo match contro la Lazio.