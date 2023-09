Santos, il dg Gallo: “Marcos Leonardo ha capito il momento delicato ed ha accettato di aspettare”

Nella sessione estiva di calciomercato appena conclusa Marcos Leonardo è stato molto vicino a vestire la maglia della Roma, ma alla fine il calciatore è rimasto al Santos. Il direttore sportivo del club brasiliano, Alexandre Gallo, è intervenuto in conferenza stampa per parlare anche della permanenza del giocatore: “Negli ultimi anni tutti i protagonisti del Santos sono stati ceduti, ma Marcos Leonardo ha capito che siamo in un momento delicato ed ha accettato di attendere. Il suo ingaggio è stato aumentato e potrà partire nella prossima finestra di calciomercato di gennaio, con il benestare del club. Ringrazio il giocatore e il suo entourage per la loro comprensione”.