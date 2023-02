Egonu: “Ritorno in Nazionale? Sì, se si presenta la possibilità”

Intervenuta in conferenza stampa, la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo Paola Egonu ha toccato vari temi tra cui il possibile ritorno in Nazionale: “Sto ancora metabolizzando il tutto, ma se dovesse presentarsi la possibilità sì“. Sul trasferimento in Turchia, al Vakifbank, invece: “Ho deciso di trasferirmi lì per crescere e poi tornare in Italia. Non ho mai abbandonato il paese né detto che in Turchia ci sia un rispetto maggiore“.