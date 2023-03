Sangiuliano City-Pro Vercelli oggi in tv: orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

L’orario e la diretta streaming di Sangiuliano City-Pro Vercelli, match valido per la trentaquattresima giornata del Girone A della Serie C 2022/2023. Solo un punto separano le due squadre, con gli ospiti 15esimi a quota 39 e i padroni di casa 16esimo con 38 punti. Appuntamento questa sera, domenica 26 marzo, alle ore 17.30. La partita verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports.