Pro Patria-Albinoleffe oggi in tv: orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

L’orario e la diretta streaming di Pro Patria-Albinoleffe, match valido per la trentaquattresima giornata del Girone A della Serie C 2022/2023. Entrambe le squadre sono a secco di vittorie da ben sette giornate: i padroni di casa arrivano da tre pareggi e quattro sconfitte, mentre l’Albinoleffe è reduce da sette ko. Appuntamento questo pomeriggio, domenica 26 marzo, alle ore 14.30. La partita verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports.