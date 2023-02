Sampdoria, Ferrero a Marassi contro l’Inter? Nessuna modifica alla sicurezza

A poche ore dal match tra Sampdoria e Inter stanno circolando voci su un possibile arrivo a Marassi dell’ex presidente Massimo Ferrero. Nel pomeriggio, infatti, erano circolate alcune foto che lo ritraevano in autostrada in direzione Liguria, anche se al momento non è stato confermato nulla. Inoltre non sono in corso modifiche al dispositivo di sicurezza già previsto nei giorni precedenti sulla zona stadio in vista della partita.