Verona-Salernitana, Ngonge show: altro gol, assist di Lazovic (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 40

Il Verona è in vantaggio. Nel match contro la Salernitana, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Zaffaroni passano meritatamente avanti con una bella azione sulla sinistra: Lazovic va sino in fondo, mette la palla al centro e Ngonge al volo di destro batte Sepe trovando il suo secondo gol di fila al Bentegodi.