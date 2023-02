Sampdoria-Bologna 1-2, Stankovic: “Difficile giocare con l’acqua alla gola. Chi non se la sente lo dica”

“Penso che l’Inter ci abbia dato tanto emotivamente e tolto tante energie. L’ho visto subito dall’inizio della partita che non eravamo brillanti”. Con queste parole il tecnico della Sampdoria, Dejan Stanković, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta subita contro il Bologna.“Non è successo granché a parte il possesso e controllo della partita da parte del Bologna, ma noi eravamo lì – aggiunge -. All’intervallo abbiamo messo forze fresche che hanno cambiato la partita, indirizzandola in un senso che mi è piaciuto tanto. Dopo ci sono stati episodi che quest’anno non vanno a nostro favore. Si può sbagliare il rigore, ma in quel momento è difficile da accettare perché abbiamo messo tutto, siamo stati incoraggiati dai tifosi e sapevamo anche noi che questa partita era più importante rispetto a molte altre”.

“Ogni domenica è difficile giocare l’acqua alla gola e la pressione, cerco di proteggere i ragazzi ma la sentono, non riescono ad essere lucidi e tranquilli. Mi dispiace tanto, noi ci stiamo mettendo tutto noi stessi” ha detto Stankovic, che ha poi espresso la sua opinione sul rigore e se avrebbe dovuto tirarlo Gabbiadini: “I ragazzi sono in campo, hanno deciso loro. Forse Manolo non era lucido, io non c’entro e non voglio andare nei dettagli”.

“Noi difenderemo la Sampdoria fino alla fine. Chi non se la sente me lo può dire, ma non ho paura che questo possa succedere” conclude l’allenatore dei blucerchiati.