Salto con sci, Coppa del Mondo: tre azzurri selezionati per la tappa di Oberstdorf

Dopo le tappe di Lake Placid e Sapporo, la Coppa del Mondo di salto con gli sci torna in Europa. Il prossimo appuntamento è in programma a Oberstdorf, in Germania. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha selezionato tre azzurri per la prova: Giovanni Bresadola, Alex Insam ed Andrea Campregher. I tre dovranno affrontare il turno di qualificazione in programma per giovedì 22 febbraio, mentre venerdì andrà in scena la prova a squadre SuperTeam. Prevista per sabato la prima prova individuale, con la seconda gara in programma per domenica.