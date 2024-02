Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo 2024: Kraft beffa Kobayashi. Fuori dai primi 30 gli azzurri

Stefan Kraft si è aggiudicata la prima gara della tappa di Sapporo della Coppa del Mondo di salto con gli sci. In Giappone l’austriaco ha vinto con lo score di 263.0 dal trampolino HS137, precedendo il padrone di casa Ryoyu Kobayashi (262.6), che aveva chiuso in testa alla classifica il primo round. Terza posizione per il tedesco Andreas Wellinger, più distaccato a 256.9 punti. Gli azzurri non sono riusciti a entrare nel final round, con Alex Insam e Giovanni Bresadola rispettivamente 37° e 37°.