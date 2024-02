Nuoto, Mondiali Doha 2024: Pilato miglior crono nei 50 rana, Paltrinieri fuori dalla finale dei 1500

Penultima mattinata di batterie all’Hamad Aquatic Centre, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali 2024 di nuoto. Dopo la delusione nei 100, prova a riscattarsi Benedetta Pilato, che si prende il miglior tempo nelle eliminatorie dei 50 rana in 29″89. La giovane nuotatrice pugliese precede la cinese Qianting Tang e l’eterna rivale Ruta Meilutyte, con buone notizie che arrivano anche da Anita Bottazzo, anche lei qualificata alle semifinali con il dodicesimo crono di 30″94.

Incredibilmente fuori dalla finale dei 1500 Gregorio Paltrinieri, che non spinge a tutta, prova a gestirsi e alla fine paga dazio. Il campione azzurro è il primo degli eliminati, con il suo 14’55″19 che non basta per entrare nei migliori otto. Il ritmo forsennato messo in atto da Florian Wellbrock ha causato una vittima eccellente e risponde al nome di SuperGreg. Fuori anche l’altro nostra portacolori, Luca De Tullio, 13° in 15’00″22.

Buona prova invece della staffetta mista 4×100 stile libero. Il quartetto composto da Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo, Sofia Morini e Chiara Tarantino ottiene il quarto crono, nuotando in 3’26″06 dietro a Cina, Canada e Australia, prenotandosi per un posto nella lotta alle medaglie questo pomeriggio.

Nei 50 dorso avanza Michele Lamberti, che nuota in 24″88 e ottiene il settimo tempo assoluto in una serie di batterie che vede avanzare tutti i protagonisti, compreso quell’Hugo Gonzalez che nel dorso ha già conquistato un oro e un argento fin qui a Doha. Malissimo Chiara Tarantino, addirittura 39esima nei 50 stile libero con un 26″09 che non lascia alcuna speranza di qualificazione.