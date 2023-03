Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo 2023: Chiara Kreuzer beffa Klinec, Malsiner 29esima

Chiara Kreuzer beffa Ema Klinec a Oslo. L’austriaca conquista la seconda vittoria stagionale con una grande rimonta, dal quinto posto al termine della prima serie al successo nella seconda con un gran secondo salto da 126.5 metri che le vale 133.7 punti. Secondo posto per la slovena, che rimane a 5.5 punti dai 260.1 della sua avversaria, e completa il podio la norvegese Anna Odine Stroem, a quota 253.1 dopo due salti di diversa lunghezza (129 e 125 metri). Non una bella giornata per le italiane: Lara Malsiner riesce ad arrivare alla seconda serie, ma con 114 e 110 metri conquista 100.2 e 86.8 punti per un totale di 187. Jessica Malsiner esce invece nella prima metà di gara (108.5 metri e 89.4 punti).