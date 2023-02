Salisburgo-Roma, Mourinho: “Troppe bugie su Karsdorp. Vuole aiutare la squadra”

Alla vigilia del match di Europa League contro il Salisburgo, il tecnico della Roma José Mourinho, ha così parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Karsdorp? Se torna solo oggi tra i convocati è perché prima non era nelle migliori condizioni fisiche. Ma con lui è da dicembre che non esiste un problema. Col Sassuolo ha avuto un atteggiamento che non mi è piaciuto, ma in quel momento ho usato un aggettivo troppo pesante. Ci sono state troppe bugie. Non abbiamo molte soluzioni. Averlo è importante, perché così non dobbiamo adattare Zalewski ed El Shaarawy nel suo ruolo. Rick vuole aiutare la squadra, abbiamo sempre avuto un rapporto positivo”.

E ancora: “In Serie A ci sono squadre simile al Salisburgo, li abbiamo studiati, le gare di Champions sono un buon riferimento. La loro forza è la qualità dei suoi giocatori. Ci sono giovani interessanti e di grandissima qualità. La partita di domani per noi è sempre quella più importante e il nostro obiettivo è vincere. E’ difficile ma è così. La prima volta abbiamo perso e siamo stati eliminati ed esonerati. I ricordi non sono solo belli, ma anche brutti. La seconda volta ho ricevuto un premio bello”.

Per concludere: “In Europa League sono arrivate squadre come Barcellona, Manchester Utd e Juventus che sono state costruite per vincere la Champions. Quindi con l’Arsenal sono loro i favoriti”.