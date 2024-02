Salernitana, Liverani: “Divario grande, ci è mancata la fame”

Il tecnico della Salernitana Fabio Liverani commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro l’Inter: “Il divario è stato grande, enorme. Abbiamo perso tutti i duelli, eravamo poco cattivi, ci è mancata la fame. E’ come se ci fossimo concessi e l’Inter non ne aveva nemmeno bisogno, Sicuramente le difficoltà sono tante, se no non stavano al terzo allenatore e con 13 punti in classifica. Qualche segnale di voglia, di qualche ragazzo che conoscevo meno, comunque l’ho visto. Un segnale di essere vivo. Io ho bisogno di giocatori che provano a essere vivi, la sensazione di poter fare qualcosa: gli occhi, gli sguardi, la fame, devo prendere questo e poi piano piano prendere qualcosa di tecnico e tattico. Chance salvezza? Io credo che sicuramente lavorare per una settimana intera mi darà la percezione più diretta e vera. Adesso non ho la possibilità di aver instaurato un rapporto con i ragazzi, ci siamo visti tre giorni. Posso prendere solo una strada che è quella del lavoro. La formazione al 99% la faranno loro da qui alla fine: chi vuole giocare me lo deve far vedere durante la settimana”.