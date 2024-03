Salernitana-Lecce, Liverani: “La squadra deve dare un segnale di vitalità e voglia”

“Non è stata una buona settimana perché l’umore non poteva essere dei migliori, ma ora la squadra deve dare un segnale di vitalità e voglia. La delusione ci sta perché si accetta una sfida sperando di poter incidere. Non mi sono arreso ma sono deluso per me stesso perché pensavo di poter incidere di più”. Sono le parole di mister Fabio Liverani alla vigilia della sfida tra Salernitana e Lecce. “Le difficoltà sono tante: tecniche, tattiche, psicologiche e fino ad oggi non abbiamo trovato nessuna soluzione mentale per far sì che la squadra si potesse sbloccare. Bisogna prendere atto della situazione e cercare di andare avanti, i numeri sono negativi e su questi non si può discutere”, ammette l’allenatore.

“Il Lecce – ha proseguito Liverani – è una delle squadre coinvolte nella lotta salvezza, era partito molto bene e adesso sta facendo il suo campionato. E’ una squadra giovane, che ha fame e sono sicuro che lotterà fino alla fine. Merita rispetto perché ha giocatori di grande talento e anche se viene da un periodo negativo è sempre stata dentro le partite. Sarà una partita difficile ma dobbiamo provare a vincere per dare un segnale”.

Sulla formazione: “Abbiamo recuperato Gyomber, mentre Fazio ha avuto un problema alla caviglia quindi vedremo domani se sarà disponibile. In queste partite ha giocato quasi tutta la rosa e da qui a fine campionato tutti avranno la loro possibilità. Vignato e Martegani sono gli unici che non hanno trovato spazio fino ad ora e a loro devo qualcosa in più per come si allenano e come lottano per conquistare un posto”.