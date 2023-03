Rybakina-Kvitova in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Miami 2023

Elena Rybakina se la vedrà contro Petra Kvitova nella finale femminile del WTA 1000 di Miami 2023, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. La tennista kazaka, già vincitrice due settimane fa ad Indian Wells, prova a ripetersi contro la veterana ceca in un match in cui di certo non mancherà la potenza nei colpi in uscita dalle corde delle due racchette. Alla due volte vincitrice di Wimbledon un trionfo in un torneo 1000 manca addirittura dal 2018, quando riuscì a vincere in quel di Madrid. I precedenti sono in perfetta parità e anche piuttosto recenti: Rybakina lo scorso anno si impose in due set sul veloce indoor di Ostrava, mentre in questo inizio di stagione Kvitova ebbe la meglio – sempre in due parziali di gioco – ad Adelaide.

Rybakina e Kvitova scenderanno in campo sabato 1° aprile. L’incontro è pianificato sullo Stadium con inizio fissato non prima delle ore 21.00 italiane (le 15.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’ultimo atto tra Rybakina e Kvitova garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del match.