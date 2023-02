Running, Unesco Cities Marathon FVG: trionfa il goriziano Alessio Milani

A distanza di quattro anni dall’ultima edizione è tornata l’Unesco Cities Marathon FVG in quella che è stata una vera e propria giornata di festa. Il 40enne goriziano Alessio Milani, sergente dell’Esercito, ha conquistato la vittoria della gara maschile con un tempo di 2h31’57” davanti ad Andrea Mauri e all’austriaco Lackinger, entrambi ben distanti dal vincitore. “E’ stata una gara dura: 42 chilometri a combattere contro il vento – ha commentato il vincitore -. Speravo di trovare l’aiuto di qualche atleta della mezza maratona, ma così non è stato. Mi sto preparando per la 50 km di Romagna e il Passatore. E’ stato un buon test: dopo alcuni problemi la condizione sta finalmente crescendo”.

La prova femminile ha visto il successo della croata Ingrid Nikolesic, che ha fermato il cronometro a 3h09’18”, bissando così il successo del 2019. Con lei, sul podio, le friulane Fabiola Giudici (3h19’12”) ed Elisa Pivetti (3h24’28”). Nella mezza maratona, successo per l’austriaco Manfred Steger che ha preceduto in volata lo sloveno Klemen Knez (1h14’40” contro 1h14’44”). Terzo il triatleta triestino Andrea Fuk (1h17’40”). Tra le donne, vittoria per la pordenonese Marta Bianchet (1h34’12”) davanti a Daniela Pacor (1h36’11”) e alla slovena Aleksandra Fortin (1h36’23”). Da registrare, sia nella maratona che nella Iulia Augusta Half Marathon, la partecipazione di alcuni atleti ucraini giunti all’arrivo sventolando la bandiera del loro martoriato Paese.