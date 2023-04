Running, sold out il 2° Reale Mutua Monza Night Trail

E’ sold-out il 2° Reale Mutua Monza Night Trail, in programma la sera del prossimo 6 maggio 2023. Con grande anticipo sulla data della manifestazione è stato raggiunto il numero massimo degli iscritti, che è stato quest’anno ampliato a 1.600. Partenza alle 20.30 dai Giardini della Villa Reale di Monza nei quali si correrà per circa 10 km, obbligatoriamente muniti di pila frontale, andando a caccia di emozioni legate a sport e cultura. Per l’occasione, i monumenti di interesse storico-artistico, recentemente proclamati patrimonio FAI, saranno addobbati con luce e musica, creando un’atmosfera suggestiva in un contesto naturalistico unico al mondo.