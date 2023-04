Banche cinesi contro il presidente dell’Inter Steven Zhang, iniziata la causa al Tribunale di Milano

E’ iniziata quest’oggi al Tribunale di Milano la causa intentata da una serie di banche cinesi, capofila la China Construction Bank, nei confronti del presidente dell’Inter Steven Zhang. Oggi la prima udienza dopo che la banca capofila ha vinto una causa a Hong Kong contro lo stesso Zhang, presidente di Suning, su un presunto mancato rimborso di prestiti per oltre 250 milioni di euro, come riferisce l’Ansa.

Il procedimento a Milano mira ad aggredire il patrimonio dello stesso presidente nerazzurro, in particolare gli istituti di credito cinesi chiedono l’annullamento di un verbale del cda dell’Inter nel quale è stato dato l’ok a non versare stipendio o emolumenti al presidente, proprio perché si vorrebbe procedere con il pignoramento coatto degli stipendi incassati da Zhang. I tempi per arrivare a una sentenza si preannunciano lunghissimi, probabilmente anche un anno.