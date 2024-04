Running, risultati e ordine di arrivo Maratona Londra 2024: Jepchirchir abbatte il ‘Women-only’ record. Al maschile trionfa Munyao

Alexander Mutiso Munyao è il vincitore dell’edizione 2024 della Maratona di Londra. Il 27enne proveniente dal Kenya, secondo a Valencia nel 2023 con il suo personal best, è il primo a tagliare il traguardo sul suggestivo percorso che come da tradizione parte dal Parco di Greenwich per concludersi all’ombra di Buckingham Palace. Crono di 2h04’01” per Munyao, che nei metri finali riesce a staccare Kenenisa Bekele, andandosi a prendere il primo posto. Festeggiano anche i tanti spettatori britannici lungo il percorso, con Emile Cairess che sale sul terzo gradino del podio.

ORDINE DI ARRIVO MARATONA LONDRA UOMINI

1 MUNYAO, Alexander Mutiso (KEN) 02:04:01

2 BEKELE, Kenenisa (ETH) +00:14

3 CAIRESS, Emile (GBR) +02:45

4 MAHAMED, Mahamed (GBR) +03:04

5 CHAHDI, Hassan (FRA) +03:29

6 TESFAY, Henok (ERI) +05:21

7 PFEIFFER, Hendrik (GER) +05:59

8 ATANAW, Kinde (ETH) +06:02

9 MOTSCHMANN, Johannes (GER) +06:38

10 SHRADER, Brian (USA) +06:49

A imporsi nella prova femminile è la campionessa olimpica in carica Peres Jepchirchir, che batte la super favorita Tigst Assefa e con il tempo di 2h16’16” abbatte il “Women Only” record, ovvero quello ottenuto su un percorso sul quale non ci sono uomini in gara, che apparteneva a Mary Keitany e stabilito proprio sulle strade di Londra nel 2017. La keniana faceva parte negli ultimi chilometri di un gruppetto che comprendeva quattro atlete, ma con una poderosa azione è riuscita a staccare le avversarie, tagliando il traguardo con 7″ di vantaggio su Assefa e Jepkosgei che completano il podio. A rimanere beffeta è Megertu Alemu, che perde contatto nel finale e deve accontentarsi della quarta piazza. Soltanto quinta posizione per Brigid Kosgei, distante quasi tre minuti dal quartetto di testa.

ORDINE DI ARRIVO MARATONA LONDRA FEMMINILE

1 JEPCHIRCHIR, Peres (KEN) 02:16:16

2 ASSEFA, Tigst (ETH) +00:07

3 JEPKOSGEI, Joyciline (KEN) +00:08

4 ALEMU, Megertu (ETH) +00:18

5 KOSGEI, Brigid (KEN) +02:46

6 CHEPKIRUI, Sheila (KEN) +03:15

7 KETEMA, Tigist (ETH) +07:05

8 YEHUALAW, Yalemzerf (ETH) +07:10

CHEPNGETICH, Ruth (KEN) +08:20

10 HAILESLASE, Tsige (ETH) +08:47