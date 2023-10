Running, Portogruaro Half Marathon 2023: successi per Rizzo e Boer

La seconda edizione della Portogruaro Half Marathon ha incoronato Mattia Rizzo e Sara Boer. Doppietta italiana dunque in Veneto, dove a trionfare sono stati il 38enne di Valvasone e la 30enne di Ceggia. “La mia specialità sono gli 800 metri, ma anche se la mezza maratona è un’altra cosa ho allungato un po’ la preparazione e incrociato le dita affinché il fiato mi reggesse sino alla fine” ha detto Rizzo, capace di tagliare il traguardo in 1h14’40”.

Alle sue spalle Giacomo Fontanel, secondo in 1h14’55”, e Roberto Testero, terzo in 1h15’54”. Boer, che ha invece fermato il cronometro in 1h29’48”, ha dichiarato: “Era la quarta gara della mia vita e non mi aspettavo assolutamente di vincere. E’ stato bellissimo“. Sul podio insieme a lei Fabiola Giudici, seconda in 1h30’05”, e Marta Bianchet, terza in 1h31’56”.

“E’ stato un bel weekend, iniziato sabato al Parco della Pace con la corsa dedicata a runners e camminatori e ai loro amici a quattro zampe e proseguita oggi con mezza maratona e 10 km. Il percorso della mezza maratona è stato molto apprezzato. Crediamo valorizzi al massimo un territorio bellissimo” ha detto Maurizio Simonetti, presidente del Running Team Conegliano.