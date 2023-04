Rune-Van De Zandschulp oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Monaco 2023

Holger Rune sfiderà Botic Van De Zandschulp nella finale dell’ATP 250 di Monaco di Baviera 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Manca una sola vittoria al giovane danese per bissare il successo in Baviera dello scorso anno. Per ora nessuna difficoltà nei tre incontri disputati e ovviamente partirà con tutti i favori del pronostico anche nell’atto conclusivo contro l’olandese in quello che è il rematch del match giocato dodici mesi fa. In quella sfortunata occasione Van De Zandschulp fu costretto al ritiro. La speranza è che quest’oggi vada meglio. Contro Fritz in semifinale ha dimostrato ancora una volta di adattarsi bene sul rosso di Monaco.

Rune e Van De Zandschulp scenderanno in campo nella giornata di domenica 23 aprile alle ore 13:30. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sfida tra il danese e l’olandese: il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.