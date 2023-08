Rugby, svelato il calendario della Serie A Elite 2023/2024: tutti gli incontri su Dazn

Prenderà il via il fine settimana del 7/8 ottobre la Serie A Elite Maschile 2023/2024 di rugby, come annunciato dalla Federazione. Tutti a caccia del trono della Femi-CZ Rovigo, campione in carica della competizione. La formula non cambia: diciotto turni di stagione regolare, poi due giorni di semifinale da tre squadre ciascuno. Tutti gli incontri, ripartiti equamente tra il sabato e la domenica andranno in onda su Dazn, mentre una partita a settimana andrà su Rai Sport.

Di seguito il calendario della Serie A Elite Maschile 2023/24:

I giornata – 7/8 ottobre

Femi-CZ Rovigo v Sitav Lyons

Petrarca Rugby v Rugby Viadana 1970

Mogliano Veneto Rugby v HBS Colorno

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia

II giornata – 14/15 ottobre

HBS Colorno v Femi-CZ Rovigo

Valorugby Emilia Emilia v Petrarca Rugby

Rangers Vicenza v Fiamme Oro Rugby

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Veneto Rugby

III giornata – 21/22 ottobre

Rugby Viadana 1970 v Femi-CZ Rovigo

Petrarca Rugby v Fiamme Oro Rugby

Valorugby Emilia v HBS Colorno

Sitav Lyons v Rangers Vicenza

IV giornata – 28/29 ottobre

Rangers Vicenza v Petrarca Rugby

Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno

Mogliano Veneto Rugby v Valorugby Emilia

Sitav Lyons v Rugby Viadana 1970

V giornata – 11/12 novembre

Femi-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby

HBS Colorno v Rangers Vicenza

Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970

Fiamme Oro Rugby v Sitav Lyons

VI giornata – 18/19 novembre

Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby

Petrarca Rugby v HBS Colorno

Rangers Vicenza v Valorugby Emilia

Sitav Lyons v Mogliano Veneto Rugby

VII giornata – 2/3 dicembre

Rangers Vicenza v Femi-CZ Rovigo

Mogliano Veneto Rugby v Petrarca Rugby

HBS Colorno v Sitav Lyons

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby

VIII giornata – 9/10 dicembre

Femi-CZ Rovigo v Valorugby Emilia

Sitav Lyons v Petrarca Rugby

Fiamme Oro Rugby v Mogliano Veneto Rugby

Rugby Viadana 1970 v Rangers Vicenza

IX giornata – 23/24 dicembre

Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo

HBS Colorno v Rugby Viadana 1970

Valorugby Emilia v Sitav Lyons

Mogliano Veneto Rugby v Rangers Vicenza

X giornata – 6/7 gennaio

Sitav Lyons v Femi-CZ Rovigo

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby

HBS Colorno v Mogliano Veneto Rugby

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby

XI giornata – 27/28 gennaio

Femi-CZ Rovigo v HBS Colorno

Petrarca Rugby v Valorugby Emilia

Fiamme Oro Rugby v Rangers Vicenza

Mogliano Veneto Rugby v Rugby Viadana 1970

XII giornata – 10/11 febbraio

Petrarca Rugby v Rangers Vicenza

HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby

Valorugby Emilia v Mogliano Veneto Rugby

Rugby Viadana 1970 v Sitav Lyons

XIII giornata – 17/18 febbraio

Femi-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970

Fiamme Oro Rugby v Petrarca Rugby

HBS Colorno v Valorugby Emilia

Rangers Vicenza v Sitav Lyons

XIV giornata – 2/3 marzo

Mogliano Veneto Rugby v Femi-CZ Rovigo

Rangers Vicenza v HBS Colorno

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia

Sitav Lyons v Fiamme Oro Rugby

XV giornata – 16/17 marzo

Fiamme Oro Rugby v Femi-CZ Rovigo

HBS Colorno v Petrarca Rugby

Valorugby Emilia v Rangers Vicenza

Mogliano Veneto Rugby v Sitav Lyons

XVI giornata – 23/24 marzo

Femi-CZ Rovigo v Petrarca Rugby

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno

Sitav Lyons v Valorugby Emilia

Rangers Vicenza v Mogliano Veneto Rugby

XVII giornata – 6/7 aprile

Valorugby Emilia v Femi-CZ Rovigo

Petrarca Rugby v Sitav Lyons

Mogliano Veneto Rugby v Fiamme Oro Rugby

Rangers Vicenza v Rugby Viadana 1970

XVIII giornata – 13/14 aprile

Femi-CZ Rovigo v Rangers Vicenza

Petrarca Rugby v Mogliano Veneto Rugby

Sitav Lyons v HBS Colorno

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970

Playoff

27/28 aprile, 4/5 maggio, 11/12 maggio

Finale

25/26 maggio