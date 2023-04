Rugby, Sei Nazioni femminile 2023: pesante ko dell’Italia contro l’Inghilterra

Pesante ko delle azzurre del rugby nel match contro l’Inghilterra, valido per il secondo turno del Tik Tok Sei Nazioni 2023 di rugby femminile. Elisa Giordano e compagne, dopo la sconfitta contro la Francia all’esordio, sono state nettamente superate dalle padrone di casa sul campo del Cinch Stadium at Franklin’s Gardens di Northampton sul punteggio di 68-5. Primo tempo senza storia. Le inglesi si sbloccano dopo due minuti con la meta di Breach e la trasformazione di Aitchison (7-0), Tounesi accorcia sul 7-5 con una meta ma l’Inghilterra scappa via con le mete di Dow, MacDonald e ancora Breach per il 27-5 con cui si chiude la prima frazione di gioco. Le inglesi dilagano nel secondo tempo, dove firmano ben sette mete e quattro trasformazioni per il 68-5 finale.