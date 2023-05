Rugby Sei Nazioni 2024: lavori allo Stade de France, ecco dove giocherà le gare casalinghe la Francia

In vista dei Giochi di Parigi 2024, saranno necessari dei lavori di adeguamento dello Stade de France. Ciò vuol dire che la Nazionale di rugby della Francia giocherà per la prima volta le proprie partite casalinghe del Sei Nazioni lontano da Parigi. Questa ’emigrazione’ avverrà al termine della Coppa del Mondo di rugby, in programma proprio in Francia dall’8 settembre al 28 ottobre.

La Francia affronterà dunque l’Irlanda allo Stade Vélodrome di Marsiglia il 2 febbraio, poi l’Italia il 25 febbraio alla Decathlon Arena di Lilla e infine l’Inghilterra al Groupama Stadium di Lione il 18 marzo. Si tratterà di una prima volta anche per l’Italia, che non aveva mai giocato a Lilla. Gli azzurri avevano invece già affrontato la Francia lontano dallo Stade de France, più precisamente al Velodrome di Marsiglia nel febbraio 2018 in occasione del trofeo Garibaldi.