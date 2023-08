Rugby, la Nazionale inizia il raduno a Padova

La Nazionale italiana di rugby maschile ha iniziato il ritiro a Padova, in preparazione all’ultima partita prima dei Mondiali che si giocherà contro il Giappone sabato 26 agosto alle 18.30 a Treviso. Questa mattina, alcuni giocatori sono stati impegnati nel lavoro in piscina per il recupero fisico. Nel primo pomeriggio invece si è tenuta una riunione per parlare dell’incontro imminente con i giapponesi e poi la squadra si è spostata in campo per l’allenamento. Domani verrà ufficializzata la lista dei giocatori italiani convocati per i Mondiali in Francia, che avranno via l’8 settembre.