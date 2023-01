Rugby, gli azzurri si radunano a Verona per preparare il Sei Nazioni: Crowley svela i convocati

Il ct della Nazionale italiana di rugby, Kieran Crowley, ha diramato la lista dei convocati per il raduno di Verona, in programma da lunedì 30 gennaio. Gli azzurri si riuniranno per preparare i match contro Francia e Inghilterra del Sei Nazioni 2023. “Ci siamo allenati bene la scorsa settimana, mettendo le basi in vista del Sei Nazioni. Pensiamo gara dopo gara e adesso nella nostra testa c’è la Francia. Vogliamo costruire qualcosa d’importante e proseguiamo su questa strada” ha spiegato Crowley. L’Italia si allenerà al Payanini Center di Verona da martedì 31 gennaio, prima di recarsi a Roma per la sfida del 5 febbraio contro la Francia.