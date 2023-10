Rugby femminile, WXV: svelato il XV azzurro che sfiderà il Sudafrica

Nanni Ranieri, coach della Nazionale femminile italiana di rugby, ha ufficializzato il XV titolare che sfiderà il Sudafrica nel secondo match del WXV, in programma venerdì 20 ottobre a Cape Town. Spicca l’esordio in prima linea di Alessia Pilani, mentre torna a vestire la maglia numeri 15 Ostuni Minuzzi. Da segnalare infine la prima volta di Beatrice Rigoni, che alla 69^ presenza in azzurro indosserà la fascia da capitano. Di seguito la formazione italiana: Ostuni Minuzzi; Muzzo, Capomaggi, Rigoni, D’Incà; Madia, Granzotto; Cavina, Ranuccini, Locatelli; Tounesi, Fedrighi; Pilani, Vecchini, Turani.