Rugby femminile, WXV 2024: annunciate date e sedi del torneo

Il rugby femminile si prepara per il grande evento dell’anno: il WXV. L’edizione del 2024 avrà luogo tra Canada, Sud Africa e Dubai. In palio c’è la qualificazione alla Coppa del Mondo, con sei pass disponibili su 18 squadre partecipanti. IL WXV 1 verrà ospitato dal Canada, mentre WXV torna in Sud Africa e il WXV farà tappa a Dubai Il primo round è previsto tra il 27 e il 29 settembre, il secondo tra il 4 e il 6 ottobre, il terzo tra l’11 e il 13 ottobre. Le qualificazioni inizieranno a marzo. La Chief of Women’s Rugby di World Rugby, Sally Horrox, ha commentato: “Siamo lieti di collaborare con Rugby Canada, la South African Rugby Union e Dubai per ospitare WXV più avanti quest’anno. Il torneo svolge un ruolo fondamentale nel contribuire alla crescita del rugby femminile e fornisce più opportunità alle giocatrici, mostra il rugby a più fan e ispira più ragazze a giocare. I nostri ospiti condividono tutti la nostra ambizione di portare il torneo a un livello superiore e rafforzare ulteriormente lo sviluppo del gioco femminile. È cruciale che le squadre ottengano una preparazione e un tempo di gioco sufficienti in vista della Coppa del Mondo di Rugby Femminile 2025, e WXV è progettato per contribuire a fornire ciò sia per le giocatrici che per gli allenatori. Ho visto di persona quanto sia cresciuta la competitività durante il torneo dell’anno scorso e non vedo l’ora di vedere lo stesso risultato ancora una volta”.