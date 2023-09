Rugby, convocate 26 atlete per il raduno del 26 settembre al Lanfranchi di Parma

Nanni Ranieri, ct della Nazionale Italiana Femminile di rugby, ha diramato l’elenco delle convocate per il raduno del 26 settembre, in vista del test match di quattro giorni dopo contro il Giappone. Saranno 26 le azzurre presenti allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, dove la squadra disputerà l’ultima partita prima della partenza per il Sudafrica. Di seguito la lista completa delle atlete convocate.

Ilaria ARRIGHETTI (Rugby Rennes, 57 caps)

Gaia BUSO (Rugby Colorno, esordiente)

Beatrice CAPOMAGGI (ASD Villorba Rugby, 8 caps)

Sofia CATELLANI (Rugby Colorno, esordiente)

Giulia CAVINA (CUS MILANO, esordiente)

Alyssa D’INCÀ (ASD Villorba Rugby, 17 caps)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 40 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 46 caps)

Alessandra FRANGIPANI (ASD Villorba Rugby, 2 caps)

Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina, 4 caps)

Laura GURIOLI (ASD Villorba Rugby, 3 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 43 caps)

Veronica MADIA (Grenoble Amazones, 42 caps)

Gaia MARIS (ASM Romagnat Rugby, 21 caps)

Nicole MASTRANGELO (Unione Rugby Capitolina, esordiente)

Aura MUZZO (ASD Villorba Rugby, 37 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 25 caps)

Alessia PILANI (Rugby Colorno, 1 cap)

Alissa RANUCCINI (Rugby Colorno, 4 caps)

Sofia ROLFI (Rugby Colorno, esordiente)

Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 16 caps)

Emanuela STECCA (ASD Villorba Rugby, 6 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 79 caps)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 7 caps)

Silvia TURANI (Harlequins, 26 caps)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 19 caps)

ATLETE INVITATE:

Francesca SGORBINI (Romagnat Rugby, 20 caps)

Sara TOUNESI (Sale Sharks, 32 caps)