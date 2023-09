Lazio: Sarri concede giorno di relax, domani rifinitura a Formello

Una giornata di relax per ripartire di slancio: Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha concesso ai suoi un turno di riposo supplementare, come già fatto prima della sfida di Champions. Scaramanzia e pretattica per i biancocelesti che puntano dritti verso l’anticipo casalingo di sabato contro il Monza con l’unico in dubbio, Pellegrini, che potrebbe essere risparmiato dopo lo spavento contro l’Atletico Madrid. In mediana dovrebbe tornare Cataldi con Guendouzi che potrebbe partire titolare per la prima volta mentre in difesa Patric e Casale si giocheranno il posto al fianco di Romagnoli con l’italiano favorito.