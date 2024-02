Rugby, Allan rinuncia alla Nazionale: “Una scelta difficile, decisione presa per stare meglio”

Tommaso Allan ha deciso di terminare la propria stagione con la Nazionale italiana. Il rugbista aveva già annunciato di volersi allontanare per un periodo dall’Italrugby poco prima del match contro la Francia. La scelta dell’estremo vicentino ha sorpreso i più e Allan ha spiegato, in occasione della conferenza stampa prim di Strade Francais e USAP Perpignan, cosa lo ha spinto a prendere questa decisione: “Come ho detto nel mio messaggio su Instagram, la stagione è stata lunga e faticosa. Tra la preparazione e le competizioni non vedi la tua famiglia per sei mesi, è un periodo lungo. Dopo la Coppa del Mondo aggiungi ora il Torneo e tutto… ho preso questa decisione per stare meglio mentalmente e fisicamente. Ne ho parlato con Gonzalo Quesada, ha compreso la mia posizione e il mio stato d’animo. Il gruppo ha reagito bene alla notizia. Si pensa che la vita del rugbista professionista sia facile, ma si dimentica facilmente che tutti hanno preoccupazioni e bisogna tenerne conto. Bisogna pensare al benessere dell’uomo“. Poi: “Volevo provare a giocare con la Nazionale, ma quando sono partito per il ritiro è stato difficile stare lontano dalla famiglia. Ho comunque provato a tenere duro, lo tenevo all’Italia, alla fine ho preso questa scelta difficile ma la più importante per me. Spero che le persone possano capirmi, so che ci saranno persone che diranno cose negative, ma non mi interessa se qualcuno non è d’accordo: è la scelta migliore, per me e la mia famiglia“.