Rublev-Bublik oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Halle 2023

Andrey Rublev sfiderà Alexander Bublik nella finale dell’ATP 500 di Halle 2023, in programma dal 19 al 25 giugno. Il tennista kazako è fatto così, se imbrocca la settimana giusta diventa un ostacolo molto duro per chiunque. Il tennis non gli manca, la spregiudicatezza neppure. Coric, Struff, Sinner e Zverev perdendo un solo set è un percorso assolutamente degno di nota e ora non vuole fermarsi qui ‘Sasha’. Di fronte si ritrova però un maestro dei tornei di questo tipo, un tennista come Rublev che nei 500 riesce sempre a dare il meglio, a prescindere dalla superficie sulla quale si gioca. I due si sono affrontati già quattro volte da professionisti, ma si tratta di precedenti tutti abbastanza datati. L’unica vittoria di Bublik risale al 2016, poi Rublev ha vinto tre volte consecutive tra il 2019 e il 2020.

Rublev e Bublik scenderanno in campo oggi, domenica 25 giugno, alle ore 14:00. Il torneo è trasmesso da SuperTennis, oltre che in streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fitp). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà uno degli eventi più importanti di questa stagione erbivora che ci porterà a Wimbledon tra due settimane. Il nostro sito garantirà ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.