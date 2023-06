LIVE – Rublev-Bublik, finale Atp Halle 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Rublev-Bublik, incontro valevole per la finale all’ATP 500 di Halle 2023. Rublev va a caccia di quello che sarebbe il quattordicesimo titolo sul circuito maggiore, il sesto a livello 500 e il secondo stagionale dopo aver trionfato nel 1000 di Monte-Carlo. Il russo ancora una volta dimostra di poter essere in grado di competere ad alti livelli su qualsiasi superficie. Oggi sfida un Bublik che invece non ha un bottino invidibiale nelle finali. Ne ha vinta solo una a Montpellier lo scorso anno, perdendone invece ben sei, di cui due sull’erba di Newport contro Isner e Cressy. Il tennista di passaporto kazako questa settimana però sta esprimendo un gran tennis e può dare filo da torcere a Rublev. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Rublev e Bublik attesi in campo sulla Owl Arena alle ore 14:00.

LIVE RUBLEV-BUBLIK