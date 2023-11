Roma-Udinese, rivedi la conferenza stampa di Mourinho (VIDEO)

di Olivia Carbone 13

“L’Udinese ha tutto, sarà una partita difficile” così Jose Mourinho nella conferenza stampa che anticipa la partita tra Roma e Udinese. In seguito, ha parlato dei diversi infortuni, tra cui quello di Smalling e ha già confermato che domani Renato non sarà in campo, nonostante non sia infortunato al momento.