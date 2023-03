Roma, seduta a Trigoria: Pellegrini punta la Real Sociedad

Allenamento sotto la pioggia per la Roma a due giorni dal match di ritorno in Spagna degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad. Si riparte dal 2-0 dell’andata, ma la squadra di Josè Mourinho tiene alta la concentrazione, in particolar modo dopo la sconfitta casalinga per 4-3 in 10 uomini contro il Sassuolo. C’è voglia di riscattarsi e il primo banco di prova, in attesa del derby con la Lazio di domenica, sarà la sfida contro i baschi. La squadra oggi si è alternata tra palestra e campo e domani svolgerà la rifinitura alle 12:15. Sarà disponibile Lorenzo Pellegrini tant’è che il capitano giallorosso parlerà in conferenza stampa alle 18:30 al fianco di Josè Mourinho. Sarà l’unica dichiarazione dei tesserati giallorossi in una settimana segnata dal silenzio stampa in campionato per via della conferma delle due giornate di squalifica al tecnico portoghese. (ITALPRESS). spf/mc/red 14-Mar-23 19:29 NNNN