Roma-Sassuolo stasera in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Il canale e le indicazioni per vedere in diretta tv Roma-Sassuolo, sfida valida per la 26esima giornata della Serie A 2022/2023. I giallorossi vogliono ripartire dal bel successo in Europa League contro la Real Sociedad e approfittare delle mancate vittorie di Lazio e Inter per scalare la classifica. La squadra di Mourinho se la vedrà contro il Sassuolo di Dionisi, che ha vinto le ultime due partite e non intende fermarsi. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 di domenica 12 marzo, con la partita che sarà visibile in diretta streaming su Dazn, oppure sul canale satellitare Zona Dazn, previa attivazione.