Roma pronta al derby, Mourinho punta tutto sulla coppia Dybala-Lukaku

Cancellare lo scivolone di Praga con una grande prestazione nel derby, rilanciare le proprie ambizioni d’Europa attraverso il campionato e prendersi l’egemonia Capitale, almeno fino al match di ritorno. Sono almeno tre i motivi per cui, per la Roma e per Josè Mourinho, il derby contro la Lazio vale più dei semplici tre punti che ci saranno in palio all’Olimpico. Anche per questo lo Special One ha deciso che la squadra andrà sarà in ritiro a Trigoria fermandosi a dormire al centro sportivo dopo la rifinitura. Un modo per compattarsi in vista dell’impegno per ora più importante della stagione da non sbagliare assolutamente. Una partita di importanza capitale nella quale Mourinho potrà contare su tutti gli effettivi, eccezion fatta per Smalling. Il portoghese, infatti, ha recuperato anche Lorenzo Pellegrini che vuole assolutamente esserci contro la Lazio; l’obiettivo del capitano giallorosso è quello di essere almeno in panchina, ma in questo senso sarà decisivo il provino che sosterrà nella mattinata di domani per prendere una decisione definitiva. Quasi certa, però, la sua assenza nell’undici titolare nel quale ci sarà la coppia Dybala-Lukaku con l’argentino e il belga a trascinare i compagni verso l’impresa. In porta, invece, dopo la chance concessa a Svilar, ormai portiere di coppa, tornerà Rui Patricio mentre le scelte in difesa sembrano obbligate con Mancini, Llorente e N’Dicka ancora chiamati agli straordinari vista l’assenza prolungata di Chris Smalling con la Roma che spera di recuperare l’inglese almeno dopo la sosta per le nazionali. Sulle fasce spazio a Karsdorp e Spinazzola, ormai recuperato dopo il problema che lo aveva costretto ai box, e il terzetto Bove, Paredes, Cristante in mezzo. A disposizione ci sarà anche Renato Sanches, ma per il portoghese è difficile pensare a una partenza già nel blocco dei titolari.