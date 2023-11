Milan, 17 vittorie e 60 punti nel 2023 in campionato: fallito ancora l’esame continuità

Con il pareggio contro il Lecce (13esima ‘X’ contro i salentini) il Milan perde le certezze di Champions e ripiomba nella crisi di campionato. La squadra di Pioli ha perso due delle ultime quattro gare di campionato, tante quante nelle precedenti 19 (13V, 4N). Numeri preoccupanti, che si insinuano in un 2023 che sembra lontano dalle ambizioni Scudetto del tecnico. Un’inquietante continuità lega il girone di ritorno scorso all’avvio di stagione 23/24. Nell’anno solare in corso il Milan ha vinto 17 partite e ne ha perse e pareggiate 9. Sessanta punti in classifica. Pochi per chi deve tenere il passo delle prime della classe. Pochi per chi sta rinviando ormai da tempo l’esame continuità. La vittoria contro il Paris Saint Germain poteva dare la scossa mentale, ma di fatto ha tolto energie e costretto diversi giocatori a fermarsi prima del tempo. Un Milan coi cerotti e senza la lucidità necessaria per gestire le partite nei momenti chiave. La squadra è forte in termini di rosa, i picchi di prestazione che tocca sono altissimi, da big europea. Eppure, è la continuità di rendimento a ridimensionare le ambizioni dei rossoneri in un 2023 che fin qui rimanda Pioli all’esame di riparazione di gennaio. Ma serve una svolta immediata per evitare di arrivarci a classifica compromessa.