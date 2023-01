Galeone: “Allegri ha rifiutato Real Madrid, Chelsea, Arsenal e non era convinto del Psg”

Giovanni Galeone, considerato il “mentore” e amico di Massimiliano Allegri, ha rivelato un interessante retroscena sul tecnico della Juventus in un’intervista a Tuttosport. In particolare il rapporto di Allegri con l’estero: “Io vorrei tanto vederlo allenare una big internazionale, ma Max non è mai stato convinto dall’estero – rivela Galeone – In passato ha rifiutato tante big, tre anni fa telefonarono a me per convincerlo ad andare a parlare con il presidente del Psg, ma non era convinto. Ha detto no anche al Real Madrid, perchè qualche mese prima aveva rifiutato Arsenal e Chelsea per motivi personali.”