Roma, Pellegrini pronto a partire dall’inizio con la Fiorentina

La rincorsa alla Champions dei giallorossi passa per la sfida alla Fiorentina e Mourinho, proprio per questo, non vuole distrazioni dai suoi che, anche oggi, si sono allenati nel centro sportivo di Trigoria. Buone notizie per lo Special One arrivano dall’infermeria, quasi svuotata, tanto che il portoghese ha potuto contare su quasi tutti i suoi giocatori. Assenti Abraham, Smalling e Kumbulla, con quest’ultimo che sta continuando il percorso riabilitativo, alternando sessioni con i compagni ad allenamenti individuali. Regolarmente in campo, invece, sia Renato Sanches, del tutto recuperato, sia capitan Lorenzo Pellegrini che si candida ad una maglia da titolare contro la Fiorentina, squadra contro la quale ha realizzato un solo gol realizzato in carriera nel 1-4 al Franchi del 2019. Battere i viola permetterebbe ai giallorossi di iniziare al meglio una serie di scontri diretti che confermeranno o meno l’obiettivo quarto posto. Un calendario fitto con due trasferte insidiose contro Bologna e Juventus, e in mezzo la sfida casalinga contro il Napoli.