Roma-Partizani oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

Alle 20:00 la Roma scenderà in campo contro il Partizani in un’amichevole all’Air Albania Stadium, l’ultima prima del debutto stagionale in campionato contro la Salernitana. Senza acquisti in attacco e con il solo Belotti come punta di peso a disposizione, Josè Mourinho studia la prima Roma della stagione. L’allenatore portoghese aspetta colpi dal mercato e indicazioni preziose in campo. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport Summer (canale 202). Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme, su Sportface.it infatti troverete un live testuale con aggiornamenti in tempo reale.

