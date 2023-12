Roma, Paredes: “Era importante vincere, c’è ancora molto da lavorare”

Le parole di Leandro Paredes dopo la vittoria della Roma sul Sassuolo per 2-1: “Oggi era importante vincere. Per fortuna abbiamo vinto, giocando una buona partita. Abbiamo preso un gol che non ci aspettavamo ma la cosa più importante l’abbiamo fatta ed era vincere. Nel finale arriviamo sempre con sofferenza – ha aggiunto a Dazn -. C’è molto da lavorare e dobbiamo migliorare. Speriamo di continuare a vincere. Il mister si fida di me; spero di continuare a dare il mio contributo“.